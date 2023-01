César 2023: la course lancée ce mercredi

La course aux César 2023 sera lancée mercredi avec les nominations pour les prix les plus prestigieux du cinéma français, qui reste hanté par des questions de violences sexuelles et sa déprime post-Covid.

Les membres de l’Académie n’oublieront probablement pas non plus une cinéaste à l’œuvre très exigeante : Alice Diop et son « Saint-Omer », avec Kayije Kagame et Guslagie Malanda, encensé par la critique internationale et qui représente la France dans la course aux Oscars.