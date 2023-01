Top 3 et flop 3: les Diables rouges qui ont brillé et qui ont déçu ce week-end à l’étranger (vidéos)

Entre le retour de la Bundesliga et la nouvelle belle performance d’Arsenal, les fans de football ont été, encore une fois, gâtés. Voici les Diables rouges qui ont brillé ce week-end, ou à l’inverse, ceux qui ont déçu.

Notre top 3

1. Un nouvel assist de Kevin De Bruyne pour Erling Haaland

Le duo De Bruyne-Haaland a encore fait des étincelles ce week-end. Manchester City s’est largement imposé à domicile contre les Wolves, sur le score de 3-0. Un nouveau triplé du cyborg norvégien qui a ouvert le score grâce un joli caviar de KDB.

2. Leandro Trossard a effectué ses débuts avec Arsenal

Transféré pour une trentaine de millions à Arsenal, Leandro Trossard a joué ses premières minutes avec les Gunners contre Manchester United. Dix minutes de jeu pour le Diable rouge qui n’a laissé personne indifférent. Arsenal s’est adjugé ce choc contre les Red Devils et continue d’assurer un rythme soutenu en tête de la Premier League.

3 . Axel Witsel a retrouvé sa place

Après une défaite contre le Barça et un nul contre Almeria en Liga, les Colchoneros devaient se relancer. Et c’est chose faite grâce notamment à Axel Witsel, qui a joué en défense centrale. Victoire limpide de l’Atletico contre Valladolid, qui confirme être dans la course pour le top 4.

Notre flop 3

1. Ce n’est pas la joie chez les Hazard

Eden était blessé et n’a pas fait le déplacement à Bilbao avec le Real Madrid (victoire 2-0 des Merengue). Thorgan est, pour sa part, resté sur le banc au Borussia Dortmund qui s’est imposé 4-3 contre Augsburg.

2. Theate et Doku éliminés

Une semaine après avoir battu le PSG, Arthur Theate et Jeremt Doku déchantent en coupe de France. Ils ont été battus par Marseille au Vélodrome en 1/16eme de finale, par le plus petit des écarts.