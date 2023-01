Coupe du monde de hockey: Alex Hendrickx se testera avec le groupe cet lundi après-midi

Toujours pas de fumée blanche ou d’annonce d’un éventuel forfait du côté des Red Lions concernant le défenseur anversois. Lors du traditionnel point presse quotidien organisé dans les salons du Sandy’s Tower, aucune information précise n’a filtré sur l’évolution de la blessure du spécialiste du p.c. Ce qui nous a juste été confirmé c’est qu’Alex Hendrickx participera bien à la dernière séance d’entrainement collective cet après-midi (15h) où il se testera afin d’évaluer l’état de son genou droit (ligament interne ). Hier après-midi, le joueur de Pinoké avait débuté sa revalidation, dans son coin, à la salle de fitness attenante au Kalinga Stadium en compagnie du physio Lars Poppe. Les résultats de l’IRM sont connus mais n’ont volontairement pas été partagés avec la presse présente à Bhubaneswar.

Aucune information officielle ne devrait même intervenir dans la journée puisque Michel van den Heuvel et son staff souhaitent laisser planer le doute le plus longtemps possible sur son éventuelle participation au quart de finale face à la Nouvelle-Zélande, mardi (14h30, heure belge). De son côté, Maxime Van Oost se tient en tous les prêt à entrer dans le tournoi si besoin. « Je me prépare comme si j’allais jouer. Et puis nous verrons bien ce qui est décidé. C’est pour cette raison que je suis ici en tant que réserviste depuis le début de la compétition. J’étais bien conscient qu’il faudrait gérer ce type de situations et je m’y étais préparé. Je suis parfaitement intégré dans le groupe et j’ai travaillé en fonction depuis notre arrivée en Inde. Je suis d’un naturel pas trop stressé et je ne me pose donc pas trop de questions. Mais je ne dis pas qu’il y aura tout de même une sérieuse montée d’adrénaline, demain, si je staff fait appel à moi pour ce quart de finale. »