La réédition de la pochette d’un album iconique de Pink Floyd agace des fans (photo)

La réédition de l’album The Dark Side of the Moon a suscité de nombreuses réactions sur la page Facebook du groupe Pink Floyd.

Pour les 50 ans de l’album The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, une nouvelle édition de la pochette a été créée. Certains fans considèrent que cette nouvelle version met en valeur le fameux arc-en-ciel et ont perçu dans ce geste un soutien à la communauté homosexuelle. Certains fans ont ainsi exprimé leur mécontentement en postant des commentaires sur la page Facebook du groupe.

« Laissez tomber cet arc-en-ciel, vous avez l’air stupide », a écrit un follower, alors qu’un autre réclamait un « équilibre sur la page du groupe avec un drapeau hétéro ». Un autre internaute a également commenté : « Dorénavant, je n’écouterai plus le groupe ».

Page Facebook du groupe Pink Floyd.

D’autres utilisateurs ont quant à eux relevé le nombre « 50 » pour exprimer leur nostaligie du temps qui passe.

La réédition pour le 50ème anniversaire de l’album The Dark Side Of The Moon, en plus d’un livre et de nouveaux clips avaient été confirmées vendredi après de nombreuses rumeurs. Le disque est devenue l’un des albums de rock les plus iconiques.