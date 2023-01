Bernard Delvaux (Etex): «La désindustrialisation menace clairement l’Europe, désormais»

Confrontée à des prix de l’énergie sensiblement et durablement plus élevés qu’en Asie ou aux Etats-Unis, l’industrie européenne n’aura peut-être pas d’autre choix que de se délocaliser. Pour Bernard Delvaux, le patron d’Etex, le risque est réel et « il faudra des générations pour s’en relever. »