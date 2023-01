La Pologne va demander à l’Allemagne l’autorisation de fournir des chars Leopard à l’Ukraine

Selon la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock, l’Allemagne ne s’opposerait pas à la fourniture de chars Leopard d’autres pays à l’Ukraine. « On ne nous l’a pas demandé jusqu’à présent et (…) si on nous le demandait, nous ne ferions pas obstacle », a déclaré dimanche soir la femme politique des Verts.