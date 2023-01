La sélection musique du MAD

Dropkick Murphys

Forest National, mercredi 25.

Le gang celtico-punk de Boston sera non seulement accompagné de Jesse Ahern en opening act, mais aussi par le groupe australien The Rumjacks et surtout par les Américains de Pennywise en special guest !

Loyle Carner

AB, les 25 et 26.

Un flow, une voix, des paroles engagées, une personnalité bouleversante et un charisme éblouissant… Le rappeur britannique vient deux soirs de suite présenter son troisième album, Hugo. Les deux soirs sont complets.