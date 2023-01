«Côté cour»: Le défi du conseiller: tout dire (ou pas) au Roi

Informer le chef de l’Etat, débriefer ses activités ou discours : voilà qui revient à ses plus proches conseillers. Qui doivent y mettre les formes. Tout en faisant passer des messages quant au fond. Tout un art… A une époque d’ailleurs, on ne lui disait pas tout.

La scène se déroule en Australie, lors d’une mission économique qu’il préside dans ce pays et en Nouvelle-Zélande, en novembre 2012. Une journaliste flamande évoque avec le prince héritier d’alors les critiques de certains médias en Belgique concernant son escapade privée en Tasmanie, au beau milieu du voyage. Philippe tombe des nues, ne comprend pas…

Durant ses deux semaines de mission de l’autre côté du globe, il s’est octroyé un mini-week-end loin de la délégation, chez un ami, le programme officiel étant globalement mis sur pause. Mais en Belgique, certains lui en font le reproche. Parlent même de « vacances » princières. Philippe n’en sait rien : ses collaborateurs ne lui ont rien dit…

Dans les coulisses de la mission par contre, hommes et femmes d’affaires, collaborateurs ministériels, journalistes… savent et chuchotent. Lui, n’a pas été averti. Est donc pris de court quand on l’interroge. Hum…