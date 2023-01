Du changement pour les Belges qui se rendent en France

Ceux qui roulent sur les autoroutes françaises devront payer plus cher à partir du 1er février. Le péage français deviendra 4,75 % plus cher d’un coup.

Un voyage à Montpellier vous coûtera donc 3,50 € de plus, pour Bordeaux vous devez ajouter 4 € et pour Nice 4,50 €. Vous paierez également plus cher pour les tunnels principaux à partir de maintenant. Un voyage dans les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus est désormais 3,5 euros plus cher.