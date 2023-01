Techni-Self, le «do-it-yourself» adapté aux techniques du bâtiment

Ces derniers mois, les showrooms de l’entreprise Techni-Self n’ont pas désempli. Et pour cause, avec l’augmentation des prix des matériaux, la société est apparue comme une solution pour une série de particuliers engagés dans des projets de construction, de rénovation ou de modernisation plus onéreux qu’attendus. Jérôme Beaurain la joue toutefois modeste : « Sur l’ensemble d’un projet, on peut faire économiser quelques dizaines de milliers d’euros mais nos kits ne sont pas non plus la solution miracle », affirme le jeune directeur de la société.

Techni-Self a vu le jour en juin 2020. A l’origine de l’entreprise, on trouve trois actionnaires et une volonté chez ceux-ci de prolonger un concept de kits d’installation sur-mesure en techniques du bâtiment qui avait fait le succès d’une société disparue quelques mois plus tôt dans une faillite, Selfmatic.