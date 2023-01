Frugal, une plateforme transfrontalière pour réduire le gaspillage alimentaire

Chaque année, 88 millions de tonnes de nourriture sont jetées dans l’Union européenne, soit par les producteurs eux-mêmes, soit par les acteurs de la distribution. Cela représente environ 23 kg par personne et par an pour la Wallonie et 7 % des émissions de gaz à effet de serre.

Et si on réduisait ces gaspillages ? C’est ce que propose le projet Frugal, initié dans le cadre d’un programme européen Interreg par une série de partenaires wallons, français, allemands et luxembourgeois de la Grande Région frontalière. L’objectif était de créer une plateforme d’échanges virtuelle transfrontalière pour permettre l’optimisation de la collecte, de la distribution, de la transformation et de la valorisation de ces surplus et invendus, d’autant plus que la Région wallonne vise à réduire le gaspillage de 30 % à l’horizon 2025.