Comment le lobby bancaire impose sa loi

Tout doit partir ! En matière de régulation bancaire, la période des soldes est permanente : d’année en année, la pression réglementaire baisse, au rythme des exigences posées par le lobby bancaire. Bien qu’elle n’en soit pas l’unique cause, l’existence d’une frontière poreuse entre le public et le privé participe à ce naufrage politique.

La crise de 2008 avait révélé au grand jour les menaces que font peser les grandes banques sur la stabilité du système financier européen. Parce qu’elles sont surdimensionnées, surendettées et surconnectées, elles sont en mesure de forcer les gouvernements (et donc, au final, le contribuable) à les renflouer en cas de difficultés. D’où le qualificatif de « banques trop grandes pour faire faillite » qui leur a rapidement été accolé.

De l’intransigeance…

La nécessité de mettre un terme à leur existence a guidé l’approche de la Commission européenne dans les premières années qui ont suivi la crise. Après avoir joué un rôle décisif dans le relèvement des exigences de fonds propres des grandes banques (comparables aux airbags qui protègent les voitures contre les chocs), elle lance en 2014 un projet nettement plus radical et ambitieux : la séparation bancaire. Celle-ci vise, non seulement, à empêcher les grandes banques européennes de spéculer pour leur propre compte, mais également à isoler leurs activités de marché les plus risquées au sein de filiales ad hoc.

Ce projet de « réforme structurelle » des grands groupes bancaires ne verra cependant jamais le jour. Sous la pression combinée du puissant lobby bancaire et de ses relais politiques au sein du Parlement et du Conseil (en particulier la France), la Commission européenne retire officiellement sa proposition législative en juillet 2018. Cette date marque symboliquement le retour de la compromission européenne avec la finance.

… à la complaisance

En deux vagues successives, l’UE va procéder à un détricotage de la régulation bancaire européenne. Tout d’abord, dès la fin 2018, une majorité d’eurodéputé.e.s et de gouvernements européens s’accorde pour diluer – à coups d’exemptions – les règles prudentielles les plus fondamentales : en particulier, celles visant à limiter le niveau d’endettement des grandes banques, à renforcer la qualité de leurs actifs, ou encore à rendre leurs sources de financement plus stables.

La deuxième vague de dérégulation survient dans le sillage de la pandémie de covid. Agitant le spectre d’un assèchement du crédit aux entreprises, le lobby bancaire parvient à obtenir des autorités européennes un paquet d’allégements réglementaires. Dès la mi-mars 2020, la Banque centrale européenne (BCE) accorde aux banques de la zone euro un assouplissement temporaire de leurs exigences de fonds propres représentant 120 milliards d’euros. Cinq mois plus tard, l’institution de Francfort remet le couvert en assouplissant cette fois les méthodes de calcul du niveau d’endettement des banques (appelé, dans le jargon financier, le « ratio levier »). Parallèlement, l’Union européenne procède à l’allégement des règles encadrant les formes les plus risquées de « titrisation », une technique financière pourtant à l’origine de la crise de 2008. Elle n’hésite pas non plus à affaiblir les normes visant à limiter la spéculation sur certains dérivés de matières premières. Soit autant de mesures qui, sous prétexte de « favoriser la reprise après la pandémie de Covid-19 », contribuent avant tout à accroître les profits des géants bancaires.

Illusions perdues

L’espoir d’un sursaut politique renaît timidement fin de l’année 2021, alors que la Commission s’apprête à présenter sa proposition de transposition des accords internationaux de Bâle III dans le droit européen. La principale mesure attendue est l’introduction d’un « plancher en capital », qui vise à limiter la capacité des grandes banques à baisser le niveau de leurs exigences de fonds propres en manipulant les chiffres en leur faveur. Les règles actuelles autorisent en effet ces dernières à utiliser leurs propres modèles statistiques pour calculer leurs « airbags financiers ». Cette forme d’autorégulation incite donc les grandes banques à sous-évaluer systématiquement leurs risques afin de respecter plus facilement les contraintes prudentielles. Ce qui, non seulement, met en danger la stabilité financière de l’UE, mais engendre également une concurrence déloyale pour les banques de plus petite taille.

D’où la nécessité d’imposer une exigence minimale de capital aux géants bancaires européens. Malheureusement, la Commission déçoit à nouveau. Certes, l’idée d’un « plancher en capital » est bien incluse dans son paquet législatif d’octobre 2021, mais elle est fortement affaiblie par l’introduction de plusieurs mesures transitoires. Pire, les négociations en cours au sein du Parlement et du Conseil laissent craindre que les exemptions envisagées d’abord à titre provisoire deviennent au final permanentes. Ce qui risque de porter fortement atteinte à la crédibilité de l’UE à respecter ses engagements internationaux.

Liaisons dangereuses

Comment expliquer ce processus infernal de nivellement par le bas des règles appliquées aux banques ? Le biais pro-marché qui oriente les décisions d’une large majorité de décideurs politiques, conjugué à l’usure du temps (la crise de 2008 est déjà loin), sont les principales raisons. Mais il en existe encore une autre : l’existence de collusions malsaines entre le secteur financier et les institutions européennes.

L’ONG Corporate Europe Observatory (CEO) a ainsi révélé qu’au cours de la période 2008-2017, près d’un tiers des personnes qui ont occupé des postes à responsabilité au sein de la DG FISMA – la direction générale en charge de la réglementation bancaire au sein de la Commission – ont été employées par l’industrie financière avant ou juste après leur passage à la Commission. Cette pratique des « portes tournantes » (« revolving doors »), consistant à faire des allers-retours entre public et privé, est aussi courante au sein de l’Autorité bancaire européenne (ABE), l’agence de l’UE chargée de garantir une réglementation et une surveillance efficaces du secteur bancaire. Le cas le plus emblématique étant celui d’Adam Farkas qui, en septembre 2019, a démissionné de son poste de directeur exécutif de l’ABE pour diriger l’un des plus puissants lobbies financiers européens (i.e. l’AFME, l’Association des marchés financiers en Europe). La Médiatrice européenne, Emily O’Reilly, a d’ailleurs jugé en mai 2020 que l’ABE n’aurait pas dû autoriser ce changement de carrière. Enfin, le Parlement européen n’est pas non plus épargné par le pantouflage. À titre d’exemple, l’ancien eurodéputé socialiste allemand Peter Simon, qui fut rapporteur sur le paquet bancaire durant la législature 2014-2019, est devenu en 2020 le représentant du lobby des caisses d’épargne allemandes (DSGV) auprès de l’UE. La DSGV avait pourtant adopté des positions problématiques par le passé, en s’opposant notamment à des mesures plus strictes en matière de protection des consommateurs ou d’exigences en capital. Depuis janvier 2021, Peter Simon est directeur général du lobby européen des banques d’épargne (ESBG).