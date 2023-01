Des oiseaux, un Bouddha et une nymphe aux castagnettes

Legia Auction, vente les 1er et 2 février à 18 h. Exposition des lots le 28 janvier de 10 à 18 h , le 29 de 14 à 18 h, les 30 et 31 janvier de 10 à 18 h. 12 rue de Cras-Avernas, 4280 Bertrée (Hannut). www.legia-auction.com/ Phoenix Auction Vente en ligne jusqu’au 3 février à 10 h. Exposition le 31 janvier de 14 à 18 h et le 1er février de 10 à 18 h ou sur rendez-vous. 5 av. Edison, 1300 Wavre. www.phoenix-auction.com/