Abrakam veut capitaliser sur son univers féerique

Le studio liégeois travaille sur son troisième opus qui sortira en 2024 et compte bien faire appel au tax shelter pour le financer.

N’y voyez aucune référence à la mécanique automobile. C’est bien du monde de la magie que le studio liégeois Abrakam tire son nom. Installée au milieu d’une forêt féerique sur les hauteurs du Sart-Tilman, une horde de sorciers du graphisme, du game design et de la programmation imagine des mondes fantastiques peuplés d’êtres aux pouvoirs surnaturels. Sur les étagères, pas de mornes classeurs mais des dizaines de jeux de plateau. « On adore tous ça, sourit son fondateur et CEO, Jean-Michel Vilain. C’est une grosse source d’inspiration »

L’entreprise n’existe que depuis dix ans mais elle fait déjà partie des vétérans du jeu vidéo en Wallonie. Avec quinze employés, elle figure aussi parmi les plus grands. Abrakam développe des jeux basés sur un univers fantasy baptisé « Faeria » qu’elle a elle-même créé mais qui est inspiré du célèbre jeu de cartes : « Magic : The Gathering ».