Une œuvre extrêmement rare va être mise aux enchères

L’étude date du XVIIe siècle et n’est plus sur le marché depuis 1867, date à laquelle elle a été achetée par le jeune collectionneur Johannes de Clercq. Sa famille est toujours propriétaire de la création à ce jour.

Selon Christie’s, la vente aux enchères d’une telle étude de figure de Rubens (1577-1640) est extrêmement rare. Le dessin montre un homme agenouillé, dans des nuances de gris qui témoignent des influences italiennes de Rubens. Une cape couvre le dos de l’homme, « dont la ligne courbe et arrondie met en valeur la douceur et l’humilité de la pose du modèle » écrit Christie’s. « Le mouvement du visage et le regard vers le bas prolongent les contours du vêtement, donnant au dessin à la fois force et harmonie. »

L’étude est une réalisation complète issue d’un travail indépendant. Au travers de l’homme représenté par Rubens, la figure de l’empereur Constantin dans la gravure « Le baptême de Constantin » peut être perçue. Elle a servi de motif pour toute une série de tapisseries dédiées à la vie de l’empereur.