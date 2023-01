Campagne de sensibilisation: ces écrans qui gâchent vos interactions

La Fédération Wallonie-Bruxelles, via son programme de soutien à la parentalité « Yapaka », a lancé lundi une campagne de sensibilisation à la place des écrans dans les relations entre parents et enfants.

L’initiative de cette campagne est partie du constat que nos interactions sont de plus en plus impactées par la « technoférence », à savoir « les multiples interférences provenant du monde numérique, ces notifications, ces bips et vibrations qui surgissent et interrompent nos interactions avec les autres, nos conversations, nos fils de pensée, notre présence », expliquent les organisateurs. Ces derniers soulignent que notre attention est continuellement captée par l’écran. Les relations entre adultes et enfants peuvent dès lors en pâtir.

« Quand l’écran fait écran à la relation parent enfant »

Concrètement, des spots publicitaires de trente secondes, dépeignant des situations de vie quotidienne où adultes et enfants gagnent à être connectés en vrai, seront diffusés sur les chaînes de télévision belges. En outre, des affiches seront notamment installées dans l’espace public, montrant combien les interactions hors écrans peuvent être sources de plaisir pour les adultes et les enfants. Ces affiches donneront également des balises d’utilisation des écrans en fonction de l’âge des enfants.