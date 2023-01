Deux pianos et une batterie

S/N Alliance

Les pianistes Dan Cavanagh et James Miley ont eu envie de jouer ensemble, ils l’ont fait fin 2019. Il leur manquait une dimension orchestrale et une dimension rythmique : ils ont donc ajouté de l’électronique, pas trop, et une batterie et on fait appel à John Hollenbeck. Qui a ajouté ses percussions sur certains des morceaux, en envoyant les bandes de chez lui car là on était au moment de la pandémie. Et ça sonne pourtant comme si le trio était ensemble sur scène, miracle de la technologie. Des morceaux de Cavanagh, des morceaux de Miley et deux reprises. l’une du Royals de Lorde et l’autre, All the things in their right places, faite de Everything in its right place de Radiohead et de All the things you are de Jerome Kern, qui inaugure l’album et lance véritablement cette musique profonde et emballante.