Mobilisation à l’aéroport de Zaventem pour dénoncer l’expulsion de trois Iraniens

D’après les informations de RTL, des manifestants se sont rassemblés à Zaventem pour dénoncer l’expulsion de trois Iraniens qui doivent quitter le pays cet après-midi. Les Iraniens sont arrivés en Belgique après le début des manifestations qui secouent la République islamique iranienne depuis le décès de Masha Amini.

L’un d’eux, Mohsen Shekari, était censé prendre le vol à 11h30 vers Istanbul, en Turquie. Car c’est de Turquie, voisine de l’Iran, qu’ils sont arrivés il y a trois mois. Mais l’Office des Étrangers a confirmé à RTL que « la personne a refusé de partir » et a donc été reconduite au centre.

Deux autres sont censés être expulsés vers la Turquie via le vol de 15h15. L’un deux, Mohammadreza, a affirmé depuis son centre de détention qu’il avait participé à des manifestations à Azali, dans le nord de l’Iran.

Les deux jeunes, âgés de 22 ans, avaient été convoqués par la police iranienne pour « troubles à l’ordre public ». Mais la Belgique a estimé qu’ils n’étaient pas dans les conditions pour obtenir le statut de réfugié. Une décision confirmée en appel. « On comprend toujours que ni la Belgique, ni l’Europe, ne peut ramasser la misère du monde, mais aujourd’hui, on parle d’un pays en pleine révolution », note Said Javaherian, membre du comité de soutien.

Depuis les manifestations de septembre, les autorités iraniennes ont déjà prononcé 14 condamnations à mort. Quatre personnes ont déjà été pendues.