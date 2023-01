Les multiples sons de Stephan Micus

ECM

Si on a bien compté, Thunder est son 25e album. Et l’Allemand de 70 ans installé à Majorque a travaillé une nouvelle fois seul. Dans son studio, avec des instruments qu’il déniche dans le monde entier, et qui lui offrent une palette sonore formidable. Il mêle ainsi, en se réenregistrant à plusieurs reprises, des cloches birmanes, une cithare, des shakuhachi (flûte), des kaukas, une nyckelharpa, des dung chen (cors droits) et des tambourins, des cloches de chevaux himalayens, des sarangis (vièle à archet), des kyeezee (gongs), du nohkan (flûte), des tambours de tempête, du sapeh (luth), des ki un ki, plus sa voix. Dépaysement garanti. Cette musique explore des paysages sonores d’ailleurs, avec la profondeur des basses, le cristal des clochettes, l’élégance des cordes frottées, le mugissement des cors droits, le rythme des peaux frappées. Et, croyez-le, ce n’est pas un document ethnologique : c’est de la musique, de la vraie, qui fait battre nos cœurs. Stephan Micus avait dit au Soir, il y a presque deux ans : « Je suis passionné par ces combinaisons inédites d’instruments de divers endroits du monde, dont les sonorités s’accordent. Comment je fais ? J’essaie. Je ne compose pas avec un crayon et une partition, je joue, j’improvise, je tente. Et je peux le faire parce que la musique du monde est unique. La raison pour laquelle les gens font de la musique est la même pour tous les peuples. C’est un besoin de s’exprimer avec quelque chose qui est encore plus profond que les mots, le son abstrait des instruments. C’est pour cela que je crois qu’il n’y a aucun problème à mêler un instrument sud-africain à un autre asiatique. C’est la même nécessité d’exprimer nos désirs, nos besoins, notre tristesse, notre joie. » CQFD.