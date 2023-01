Richard Galliano, roi du tango

The Montreux Jazz Label

L’accordéoniste Richard Galliano en trio avec Diego Imbert à la contrebasse et Sébastien Giniaux à la guitare et au violoncelle au Cully Jazz, au bord du lac Léman, le 6 avril 2022, ce fut un moment incroyable et heureusement la Radio Télévision suisse l’a enregistré. Et nous pouvons donc bénéficier de ce New York Tango Trio. Croyez-moi, ça en vaut la peine. Galliano approche ce répertoire du tango avec une approche jazzistique : « D’une manière totalement libre, dit-il, parfois éloignée de la partition mais jamais de l’âme du compositeur. » Astor Piazzola l’affirmait lui-même, d’ailleurs : « L’approche jazz du New Tango comme celle du New Musette a toujours été pour moi une évidence. Jazz, musette, tango se nourrissent des mêmes ingrédients, le rapport à la danse, des mélodies fortes, des harmonies précises et recherchées. » Il y a donc du Galliano sur cet album, dont le fameux New York Tango, mais aussi du Piazzola, du Misraki, du Gainsbourg et même une Gnossienne de Satie. Le public est ravi, d’ailleurs il chante sur La Javanaise. Et on a envie de chanter aussi. Pour partager avec Galliano & Co ce moment tendre et beau.