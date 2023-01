Les deux heures ébouriffantes du swing à Babylon

Interscope-Universal.

Oscarisé pour sa musique du film La La Land, le compositeur californien Justin Hurwitz forme avec Damien Chazelle un duo digne des plus grandes collaborations (style Leone-Morricone ou Lynch-Badalamenti…). Amis et colocataires à l’Université d’Harvard, ils ont tous les deux joué dans le même groupe de jazz, restant jusqu’ici inséparables. Wiplash, qui contait la vie d’un batteur de jazz et La La Land où Ryan Gosling interprétait le rôle d’un pianiste de jazz, rappelaient à quel point la note bleue est leur dada à tous les deux. C’est une fois de plus le cas ici, avec pas moins de 48 pièces qui fleurent bon le jazz des années 20 tel qu’il était présent dans les films hollywoodiens de cette époque. C’est plus de deux heures d’une musique échevelée, swing et tempétueuse que nous offre ici Justin Hurwitz qui a travaillé trois ans sur cette bande originale ébouriffante.