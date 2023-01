La Grande Sophie sans fard

Universal.

La Grande Sophie aime se mettre en danger. Après avoir parlé sur le mode piano et électro du temps qui passe, de l’âge et de la féminité, dans l’album Cet instant, elle nous revient trois ans plus tard avec un neuvième album très dépouillé autour de la guitare acoustique. « C’est un voyage intime entre nostalgie et espoir. Entre l’analogique et le numérique aussi puisqu’il est ici évidemment question de musique. Grand écart vital entre l’avant et l’après. Faire revivre ces vieilles photos oubliées, remettre la vie au centre. Cet album ne doit rien à la fatalité, il ne veut rien abandonner, il regarde l’horizon et n’oublie pas ce qui a été », dit l’intéressée qui a tout réalisé avec son équipier Jan Ghazi. L’intimité peut à l’occasion se réchauffer aux rythmes de Un roman qui doppe un peu les douces confidences d’une fine observatrice des temps présents, vraie et touchante.