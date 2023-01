Ensemble Jupiter: une spiritualité personnelle

Erato

Fort de leur triomphe vivaldien, Thomas Dunford, sa compagne Lea Desandre et l’ensemble Jupiter investissent désormais des terres anglaises où on les attendait naturellement. Ils s’adjoignent pour la circonstance le ténor Iestyn Davies qui fait figure de révélation. Au programme, un vaste choix d’airs issus d’oratorios de Händel censé nous porter sur la voie d’une spiritualité personnelle où la musique nous apprendrait à aller plus loin que les mots. Fascinant !