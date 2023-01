Cyclo-cross: Wout van Aert et Mathieu van der Poel vont s’offrir un ultime test avant les Mondiaux

Wout van Aert et Mathieu van der Poel vont disputer un tout dernier cyclo-cross avant les Mondiaux. Le premier ce samedi à Hamme, le second ce dimanche à Besançon.

À moins de deux semaines de leur grand objectif hivernal – à savoir les Mondiaux à Hoogerheide, prévus le dimanche 5 février –, Wout van Aert et Mathieu van der Poel affûtent leur condition. Respectivement deuxième et premier dans le sable de Benidorm, les deux rivaux ont décidé d’ajouter une dernière épreuve à leur préparation respective. Une sorte d’ultime galop d’essai pour les deux étalons de la discipline. L’ogre d’Herentals s’alignera, ainsi, ce samedi au départ du Flandriencross à Hamme, sixième des huit manches du trophée X20. Cette fois, il ne sera pas question d’affrontement direct. Le Batave ayant, lui, opté pour le cyclo-cross de Besançon (France) ce dimanche. Une course qui refermera la Coupe du monde 2022-2023, dont le classement final est d’ores et déjà remporté par Laurens Sweeck.

Avant de se concentrer sur la saison sur route, les deux champions veulent donc boucler leur campagne dans les labourés de la plus belle des façons. Autrement dit : avec un nouveau maillot arc-en-ciel sur le dos. Pour l’heure, petit avantage pour le Belge. Sur leurs dix duels casque contre casque cette saison, WVA en a remporté six et « Matje » quatre. Dans sa quête de couronnement, le coureur de Jumbo a pris connaissance, ce lundi, des huit noms qui complètent la sélection belge et qui devront l’aider à battre son rival aux Pays-Bas. Il s’agira de Jens Adams, Eli Iserbyt, Timo Kielich, Gerben Kuypers, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch, Niels Vandeputte et Michael Vanthourenhout, champion de Belgique et champion d’Europe. « Je vois deux prétendants pour le titre mondial, et nous en avons un dans nos rangs. Wout partira en deuxième ligne, les autres savent donc quoi faire. Il sera important de le mettre en bonne position rapidement », a expliqué le sélectionneur Sven Vanthourenhout.