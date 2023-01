Le 24e album d’Aka Moon: «Trouver la vibration juste»

L’année passée, Aka Moon fêtait ses trente ans d’existence. Et voilà que sort son 24e album, « Quality of Joy », éblouissant. Fabrizio Cassol, Stéphane Galland et Michel Hatzigeorgiou renouvellent, une nouvelle fois, leur univers.

Mais comment font-ils ? Je ne sais pas vous, lecteurs, mais moi je suis sidéré par le travail extraordinaire fourni par ce trio belge depuis plus de 30 ans maintenant. Quand on a produit des albums aussi indispensables que Elohim, Unison, Scarlatti Book, Opus 111, encore parvenir à accoucher d’un album comme Quality of Joy tient de l’impossibilité, c’est-à-dire du miracle. Parce qu’il est éblouissant. Inspiré, profond, complexe musicalement et pourtant fluide comme l’eau d’un grand fleuve.