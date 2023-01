Des soldes d’hiver refroidis par l’inflation

Malgré un gros coup de chaud sur les remises, les stocks de vêtements hivernaux ne s’écoulent pas assez, à cause de la météo trop douce et du pouvoir d’achat sous pression.

Mi-figue, mi-raisin. » Telle est la tonalité des soldes d’hiver, qui s’achèveront mardi prochain (le 31 janvier), à en croire Christophe Wambersie, le secrétaire général Wallonie-Bruxelles du Syndicat neutre pour indépendants. Le SNI vient de sonder ses membres et en tire cette conclusion plutôt glaciale : jusqu’ici, 6 commerçants sur 10 (59 %) affirment subir une baisse de leurs ventes par rapport à la même période de l’an dernier. Ils sont 8 sur 10 (77 %) à redouter de finir ces soldes avec des résultats inférieurs à ceux de 2022. Et pour cause : 4 vendeurs interrogés sur 10 ont répondu au SNI n’avoir écoulé que 20 à 40 % de leur collection d’hiver à prix soldé. Moins affirmatif sur le caractère décevant de cette période, faute de données à jour, Comeos, qui fédère les chaînes de magasins, avait quant à lui constaté deux premières semaines très contrastées. « Au début, ce n’était ni positif, ni négatif.