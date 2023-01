Pourquoi le Standard est trop court pour accrocher le Top 4

Malgré un bilan de six points sur vingt-quatre, le club liégeois n’est toujours qu’à quatre unités de Gand et du Top 4. Pourtant, joueurs comme entraîneur ne veulent pas vraiment y croire, le match à l’Antwerp ayant mis en lumière l’écart de niveau entre les deux équipes. Comme Genk et l’Union, les Anversois ne boxent en effet pas dans la même catégorie que les Rouches, qui manquent notamment d’un vrai buteur et d’un plus grand noyau pour rivaliser avec les ténors de notre championnat.