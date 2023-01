Pourquoi les toutes grandes entreprises se portent bien, les autres moins

Au niveau macroéconomique (lisez : au niveau agrégé), la situation des entreprises (non financières) n’est pas si mauvaise. Certes, en raison de la hausse des coûts – de l’énergie, des produits intermédiaires, notamment suite à des perturbations des chaînes d’approvisionnement, et des salaires, indexés dans notre pays – la marge bénéficiaire devrait avoir légèrement baissé en 2022 et se replier sensiblement cette année et les suivantes.

N’empêche : les années précédentes avaient été très bonnes, même l’année 2021 du confinement. Comme le montre notre infographie, la marge bénéficiaire avait sensiblement augmenté depuis 2015. Elle devrait certes, durant cette année et les deux suivantes, être inférieure au niveau moyen sur la période 2015-2019, selon les prévisions des économistes de la Banque nationale (BNB). Mais elle resterait cependant supérieure à la moyenne de long terme (1999-2019).