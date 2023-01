Crise de l’accueil: près de 800 demandeurs d’asile identifiés au squat de Schaerbeek

Le recensement effectué par Fedasil et le Samusocial est terminé mais la situation est loin d’être réglée.

Nicole de Moor (CD&V) va (encore) devoir se retrousser les manches. La secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration laissait entendre depuis des semaines qu’une partie des habitants du squat de la rue des Palais à Schaerbeek n’était pas des demandeurs d’asile. Elle avait même taclé à plusieurs reprises les autorités bruxelloises qui sont compétentes en matière de sans-abrisme. Sauf que, selon un décompte effectué par Fedasil et le Samusocial ces derniers jours, la très grande majorité des habitants du squat sont bien des demandeurs de protection internationale, sous la compétence du fédéral donc.

On notera qu’entre 150 et 200 demandeurs d’asile ont déjà été évacués de la rue des Palais en un mois. A ce rythme-là, le squat où prolifèrent maladies contagieuses, drogues et violences, ne sera pas vidé avant le milieu du printemps.