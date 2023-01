Bruxelles: l’UPA monte à son tour aux barricades contre le futur Règlement régional d’urbanisme

Le nouveau RRU (Règlement régional d’urbanisme) bruxellois n’est pas encore sorti qu’il suscite déjà pas mal de réactions. Pour rappel, le RRU n’est rien d’autre que la bible qui réglemente l’urbanisme dans la Région de Bruxelles-Capitale, donc les constructions (au sens large) à y mener. On sait qu’un nouveau projet, appelé Good Living, est rédigé et qu’il a été soumis à l’enquête publique jusque ce 20 janvier.

Cette fois, c’est l’Union royale professionnelle des architectes (UPA) qui est montée aux barricades en faisant part de ses remarques et autres observations. Elles ne font pas dans la dentelle…

On signalera ici qu’elles soutiennent les positions de principe défendues précédemment par l’AriB (Architects in Bruxelles) et rejoignent les revendications émises par d’autres instances de la profession (dont la lettre ouverte récente du Conseil francophone et germanophone de l’Ordre des architectes).