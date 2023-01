Laeken: des appartements à prix coûtant dans un nouveau quartier

Cent nonante-neuf plus nonante-cinq égale deux cent nonante-quatre. Soit le nombre de nouveaux logements sortis de terre grâce au projet Steyls-Delva, à Laeken, à quelques encablures de l’Atomium.

Les 199 premiers logements avaient été inaugurés en avril 2021. Les 95 restants l’ont été ce mardi. Le projet a été acquis par le Fonds du logement dont le but, on le sait, est de permettre à des ménages à faibles revenus d’accéder, eux aussi, à un logement, et ce, moyennant des conditions d’achat avantageuses.

Situé sur l’ancien site industriel Fourcroy (spiritueux-vins), le nouveau quartier accueille, en plus des studios et des appartements, une crèche, une maison de repos, une plaine de jeux et bientôt deux commerces et trois nouvelles rues communales. Pour les taximen, il s’agit de la rue de l’Emancipation, la rue de l’Egalité des Droits et la rue Eliane Vogel-Polsky, du nom de l’avocate et militante féministe.