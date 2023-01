Rénovation: les demandes d’aides explosent à Bruxelles

Des factures d’électricité et de gaz de plus en plus élevées et le dérèglement climatique couplé au lancement de Renolution ont conscientisé les Bruxellois à la nécessité de rénover leur bien.

De plus en plus de Bruxellois poussent les portes de Homegrade et du Réseau Habitat, deux structures mises à leur disposition pour conseiller et accompagner les citoyens dans leur projet de rénovation. Les chiffres sont éloquents. Homegrade a répondu à plus de 23.000 demandes en 2022, soit une hausse de 33 %. Les accompagnements dans les projets de rénovation ont augmenté de 50 % en 2022, pour atteindre le chiffre record de 5.500. Du côté du Réseau Habitat, 2.805 ménages ont été accompagnés l’an dernier, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2021.

Vu que le bâti bruxellois est ancien et particulièrement énergivore, le défi est énorme. L’ambition de Renolution est d’atteindre une performance énergétique moyenne de 100 kWh/m2/an sur l’ensemble du parc résidentiel d’ici 2050. Cela équivaut à un certificat PEB C+, ce qui implique de réduire d’au moins par trois la consommation énergétique actuelle du bâti bruxellois.