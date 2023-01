En 2022, Matexi a réalisé une année «solide»

Une année « solide ». C’est en ces termes que le plus gros développeur de quartiers du pays définit l’année qui vient de s’achever. Matexi a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 431 millions d’euros, soit 16 millions de moins qu’en 2021, qui était une année record.

En matière de logements livrés, le compteur s’est arrêté cette fois à 1.492. Un peu plus d’un quart de ces unités livrées se situent à l’étranger, principalement en Pologne. Il y a un an, Matexi avait livré 1.763 unités de logements (530 maisons et 1.233 appartements) pour un chiffre d’affaires de 447 millions d’euros (+10 % par rapport à 2020).