Brouillard givrant, plaques de glace… les prévisions météo pour les prochains jours

Ce soir et cette nuit, le temps sera dans l’ensemble très nuageux ou couvert. Au sud du sillon Sambre et Meuse, des éclaircies seront présentes, suivi d’un risque de formation de brume ou de brouillard givrant. Dans la moitié est, il faudra aussi se méfier de la formation de plaques de glace (regel de la fonte du manteau neigeux). Les minima oscilleront entre -1 et -5 degrés en Ardenne (voire moins dans certaines vallées), de -2 à +1 degré dans le centre et autour de +1 ou +2 degrés à la mer.

Mardi matin, du brouillard givrant pourra être présent localement en Ardenne. Ailleurs, il fera très nuageux. Dans le courant de la journée, quelques éclaircies pourront se développer dans la moitié sud du pays, voire aussi dans le centre. Les maxima varieront entre -1 degré en Hautes Fagnes et +4 degrés dans l’ouest.

Mardi soir et la nuit de mardi à mercredi, le temps sera sec avec des nuages bas et quelques éclaircies. En cours de nuit, du brouillard givrant pourra se former. Les minima oscilleront entre 0 et -5 degrés (ou encore moins dans les Ardennes).

Mercredi, on garde les mêmes ingrédients avec un temps gris, généralement sec et un risque de brouillard (givrant) le matin. Les maxima varieront entre 0 degré dans les Hautes Fagnes, +1 degré dans le centre du pays et +3 degrés en bord de mer. Le vent sera faible de direction variable. En Flandre, le vent s’orientera progressivement à l’ouest-sud-ouest. En soirée et la nuit de mercredi à jeudi, une perturbation commencera à envahir notre pays, avec un risque temporaire de pluies verglaçantes dans l’intérieur des terres.

Jeudi, une perturbation déterminera d’abord notre temps, en provenance de la mer du Nord. Elle apportera de faibles pluies intermittentes, ou un peu de neige sur le relief. De l’air instable suivra avec quelques éclaircies mais aussi quelques averses. En Haute Belgique, il s’agira encore de faibles chutes de neige. Les maxima seront proches de 6 degrés dans le centre.