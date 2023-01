L’arrestation de Dani Alves illustre l’efficacité des protocoles anti-agressions sexuelles

A Barcelone, près de 20 % des agressions sexuelles ont lieu dans des boîtes de nuit. Mais l’efficacité des protocoles mis en place pour lutter contre les agressions sexuelles dans les bars et boîtes de nuit pourrait changer les choses.

Dans la nuit du 30 au 31 décembre dernier, une jeune femme de 23 ans sortait en pleurs et visiblement en état de choc de la discothèque Sutton de Barcelone. Immédiatement, un agent de sécurité l’invitait à se rendre dans un endroit calme où elle pourrait parler à des professionnels et relater les faits, sans jugement. Trois semaines plus tard, son agresseur présumé, le footballeur brésilien Dani Alves était placé en détention provisoire sans caution par une juge de Barcelone.

L’affaire de la détention de l’ancien défenseur du FCB fait grand bruit depuis plusieurs jours et à mesure que les détails de cette nuit sortent dans la presse, de nombreuses voix saluent l’efficacité du « protocole anti-agression sexuelle » activé par le club ce soir-là. Activistes, organisations féministes et associations du monde de la nuit estiment même que, sans ce protocole, la victime n’aurait peut-être pas eu le courage de porter plainte et n’aurait pas autant de preuves en sa faveur aujourd’hui.