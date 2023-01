Une invasion chinoise de Taïwan risquerait d’échouer mais coûterait cher, notamment aux Etats-Unis

Que se passerait-il si Pékin décidait d’attaquer Taïwan ?

Lors du XXe Congrès du Parti cet automne, le président Xi Jinping n’avait-il pas répété que, même si elle préférerait « une réunification pacifique », la Chine « n’a jamais promis de renoncer à l’usage de la force (…) pour résoudre la question taïwanaise » ?

Le CSIS (Center for Strategic & International Studies) a donc tenté de répondre à cette question de plus en plus brûlante, Pékin ayant multiplié ces derniers mois les incursions d’avions de chasse de plus en plus près de l’île.