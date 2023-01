Coupe du monde de hockey: Maxime Van Oost, le lionceau prêt à rugir chez les Red Lions

Il n’est pas toujours simple d’endosser le rôle de réserviste dans un tournoi majeur. Mais, aux côtés de Thibeau Stockbroeckx, le défenseur du Waterloo Ducks s’est rapidement fait une place dans le groupe. Avec sa mentalité exemplaire, sa ténacité, son sens de la balle, il possède déjà toutes les qualités pour devenir un des nouveaux patrons de la défense belge dans les années qui viennent. Avec sa gueule d’ange et son air de ne pas y toucher, il se positionne comme l’un des futurs cadres de cette équipe. Car Maxime Van Oost vit depuis toujours pour son sport. Depuis tout petit, il rêve de sticks, de balles, d’exploits et des Red Lions. En grande partie, certainement, grâce à son père Michel Van Oost, gardien de l’équipe nationale (de 1979 à 1996) et du White Star, du Léo et d’Uccle Sport avec sept titres nationaux au palmarès. Bon sang ne saurait mentir. Le gamin a hérité des gènes de compétiteur de son paternel.