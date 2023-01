L’Etat de droit, c’est quoi au juste?

L’Etat de droit par ci, l’Etat de droit par là. Oui mais, de quoi parle-t-on au juste lorsqu’on l’invoque, ce fameux Etat de droit ? Professeure de Droit constitutionnel à l’UCLouvain, Céline Romainville définit ce principe comme tel : « Le principe de l’Etat de droit est très ancien, plus ancien encore que le principe démocratique. Son objectif, à la base, est d’éviter l’arbitraire du pouvoir, d’éviter l’émergence d’un pouvoir tyrannique, en garantissant une forme de sécurité juridique et de prévisibilité de l’exercice de ce pouvoir. Formellement, cela dit simplement que les autorités publiques se soumettent à la loi et au droit. Mais ce droit n’est alors pas encore déterminé. Le principe de l’Etat de droit, dans ce volet-là, est donc un principe de séparation des pouvoirs et de légalité (l’action du gouvernement doit en bref trouver un fondement dans la loi, NDLR), et implique que le gouvernement accepte un contrôle par les autorités indépendantes et impartiales que sont les juges. »