«Noir Jaune Blues»: en temps de crise, le Belge réclame plus de répression

Noir Jaune Blues », recherche menée par Survey and Action, mandaté par la Fondation « Ceci n’est pas une crise », a sondé la population belge à trois reprises, juste avant la pandémie de covid-19, en février 2020, en octobre 2021, puis en juillet dernier, après l’invasion russe en Ukraine et en pleine inflation. Au total, 1.059 personnes ont été interrogées et deux grandes tendances se dessinent, entre ceux qui aspirent à la « retribalisation » et ceux qui aspirent à la création de sociétés ouvertes.