Le dépistage du cancer du col de l’utérus est à prendre au sérieux

Six cents cas détectés et 270 femmes qui décèdent des suites de cette maladie chaque année. Voici les chiffres à retenir à propos du cancer du col de l’utérus en Belgique. La Fondation contre le cancer recommande vivement le dépistage car il permet de détecter les signes précurseurs et de les traiter à temps. Un dépistage effectif se fait par frottis, un prélèvement de cellules se trouvant à la surface du col de l’utérus. Ce test doit être réalisé tous les trois ans par toutes les femmes entre 25 et 65 ans ; 93 % des cancers du col pourraient être évités si ces consignes étaient respectées.

L’enquête réalisée par iVox en partenariat avec la société pharmaceutique MSD démontre que, sur 1.000 femmes interrogées, 47,5 % seulement suivent les recommandations de dépistage par frottis tous les trois ans. La raison : un cinquième d’entre elles n’aiment pas aller chez le médecin.