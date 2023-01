Aniss El Hamouri: «Nous vivons au pays de la BD des auteurs morts»

Béni des dieux belges et marocains du 9e Art, Aniss El Hamouri a fait ses classes de bande dessinée à Liège, du côté de Saint-Luc et des Beaux-Arts. En 2018, sa première œuvre majeure, Comme un frisson , a décroché le prix de la révélation au Quai des Bulles, le festival de Saint-Malo. Fraîchement réédité, l’album sera présenté, en avant-première, à Angoulême, dans un plus grand format et sous une nouvelle couverture. Un bonheur ne venant jamais seul, le nouveau roman graphique d’Aniss El Hamouri, Ils brûlent , est nommé dans la sélection officielle du Fauve d’or, le prix du meilleur album du 50e Festival international de la bande dessinée. L’auteur nous fait partager le bonheur de cette nomination et la recette magique de son dernier grimoire, une geste médiévale dont le récit ouvre l’esprit et invite à la tolérance.