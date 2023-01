La 50e édition du Festival d’Angoulême vers l’infini de la BD et au-delà

Fondé en 1973 dans une cité papetière où aucun auteur de bande dessinée n’avait vu le jour, le Festival de bande dessinée d’Angoulême a fait ses péchés de jeunesse dans une aile désaffectée du musée local. A l’époque, les chasseurs de dédicaces étaient à peine 10.000, contre plus de 200.000 aujourd’hui. Le succès de foule s’est dessiné à partir de 1977, quand Hergé a accepté de signer l’affiche du festival. Angoulême s’offrait ainsi une visibilité médiatique internationale et la promesse d’un nouveau statut de capitale mondiale de la bande dessinée. Un demi-siècle plus tard, près d’une centaine d’entreprises, sept écoles de l’image, une Maison des auteurs, une Cité internationale de la bande dessinée et un Musée de la bande dessinée, riche de plus de 8.000 planches originales, sont nés sur les rives de la Charente.