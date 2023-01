David Goffin se sent mieux et veut utiliser le BW Open pour préparer la Coupe Davis: «L’énergie est bonne et je veux donner le maximum»

Le Liégeois, malade, avait été contraint de déclarer forfait pour son premier tour à l’Open d’Australie la semaine dernière, précipitant son retour en Belgique.

« Cela va mieux, je digère mieux le décalage horaire que les autres années et physiquement, je me sens bien », a confié le numéro 1 belge, 32 ans, 50e mondial, lors d’un point presse lundi au complexe du Blocry à Louvain-la-Neuve. « J’ai souffert d’une intoxication alimentaire la veille de mon match. Pendant 48 heures, je tenais à peine sur mes jambes. J’avais de la fièvre le matin du match et par 38 degrés, il fallait prendre une décision. Je me suis entrainé depuis deux jours, l’énergie est bonne et je veux performer. C’était une évidence pour moi de venir ici. Je veux aller le plus loin possible, mais les gens ne se rendent pas compte du niveau qu’il y a ici. Et puis c’est un chouette premier tour face à Kimmer (Coppejans). On se connaît bien, on s’entraîne souvent ensemble, même si on a joué une seule fois l’un contre l’autre sur le circuit. »

Le Liégeois avait en effet battu l’Ostendais en 2014 dans un Challenger aux Pays-Bas à Steveningen pour leur seule confrontation officielle sur le circuit.

« Le BW Open était devenu idéal »

« Venir au BW Open était devenu idéal suivant les circonstances en Australie », a expliqué le Liégeois lundi à Louvain-la-Neuve à deux jours de son entrée en lice contre Kimmer Coppejans (ATP 220).

« Si j’étais resté longtemps à l’Open d’Australie, je serai peut-être resté là-bas pour rejoindre directement la Corée du Sud, autrement il était prévu de rentrer quelques jours en Belgique. Ici, je suis revenu plus tôt et une semaine d’entraînement est moins bien que de jouer quelques matches, qui plus est en Belgique. Après la Corée du Sud, c’est rentrer aussi en Belgique encore une semaine avant de repartir pour les tournois ATP à Rotterdam et Marseille. Cela aurait été difficile de trouver un tournoi sans le BW Open. »

David Goffin est donc très heureux de l’invitation des organisateurs brabançons encore plus aux anges de la venue du numéro 1 belge qui a confirmé sa présence en Coupe Davis dans une sélection annoncée par Johan Van Herck lundi avec Joris De Loore comme 3e joueur.

« C’était le choix le plus compliqué avec Joris qui sort de deux belles semaines au Portugal (victoire et finaliste dans deux Challenger, ndlr) et Kimmer qui a à peu près le même classement. Ce sont deux joueurs qui connaissent la Coupe Davis », a expliqué le 50e joueur du monde, 32 ans, avant l’annonce de son capitaine d’arrêter en fin d’année. « Je crois que le choix de Johan s’est porté sur Joris pour son style de jeu, plus agressif, au service aussi, qui sied mieux peut-être sur une surface rapide face au jeu coréen », a analysé David Goffin qui a pris acte aussi de la fin du partenariat entre l’ITF et Cosmos ouvrant peut-être la porte à une autre formule.