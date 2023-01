La version doublée de «1985», une occasion manquée?

Mille neuf cent quatre-vingt-cinq » ou « Duizend negenhonderd vijfentachtig » ? Wouter Wallijn, à qui on demandait quelle formule convenait le mieux pour prononcer le titre de la série 1985, dont il a signé le scénario, ne fermait aucune porte, laissant à chacun le choix de la langue, en anglais au besoin. De quoi justifier en partie le choix du titre en forme de date, pour cette coproduction de la VRT et de la RTBF, que chacun accommodera à sa sauce linguistique. Pour rappel, la série, dont la diffusion a commencé simultanément sur la Une et la Een, s’ancre dans le contexte des années 80, marquées en Belgique par les tueries du Brabant, qui ont ensanglanté le pays pendant la moitié de la décennie. Deux jeunes adultes, originaires de Flandre orientale, rejoignent l’école de gendarmerie, à Bruxelles, où ils se heurtent à tous les maux qui la gangrènent (corruption, « ballets roses », etc.).