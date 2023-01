Michy Batshuayi s’illustre sur le terrain... et en dehors: le Diable rouge porte Fenerbahce vers la victoire avant de réaliser un très beau geste envers un supporter (vidéo)

Titulaire avec le ’Fener’, Michy Batshuayi a ouvert le score en faisant mouche à la 73e minute mais Umraniyespor a réagi cinq minutes plus tard via Umut Nayir (78e). Fenerbahce a finalement inscrit le but de la victoire en fin de match sur un but contre son camp de Tomislav Glumac (89e).

Le Diable rouge s’est ensuite illustré avec très beau geste après la rencontre. L’ancien du Standard de Liège n’a pas hésité à aller offrir son maillot à un supporter en situation de handicap, avant d’aller prendre quelques photos avec les fans présents.