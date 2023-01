Onana suivi par un grand club, Dortmund insiste pour Duranville, des départs qui traînent au Standard… Les cinq infos mercato qu’il ne fallait pas rater ce lundi

Le Borussia Dortmund fait le forcing pour Julien Duranville

Comme nous vous l’annoncions ce lundi matin, Julien Duranville, qui ne souhaite pas prolonger son contrat, a été autorisé par le Sporting d’Anderlecht à quitter le club cet hiver.

Déjà intéressé par le jeune attaquant de 16 ans l’été dernier, Dortmund revient à la charge et fait office de favori pour attirer Duranville d’ici le 31 janvier. Et son transfert pourrait rapporter très gros aux Mauves. Selon nos informations, Anderlecht espère obtenir au minimum 10 millions d’euros en échange de sa jeune pépite.

Amadou Onana serait suivi de près par Chelsea

Chelsea et les joueurs belges, c’est une grande histoire d’amour. Ces dernières années, bon nombre de natifs de notre plat pays ont transité par le club londonien, avec plus ou moins de succès. Eden Hazard, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Michy Batshuayi, Charly Musonda, Thorgan Hazard… Les exemples sont légion. Et cette liste pourrait bientôt comporter un nom de plus.

En effet, si l’on en croit les informations du Telegraph, Chelsea suivrait de près le médian belge Amadou Onana. Actif à Everton depuis le début de la saison, l’ancien Dogue ne cesse d’impressionner les observateurs. Les résultats ne suivent toutefois pas pour les Toffees, qui n’ont pris que 15 points en vingt rencontres. Un bilan bien maigre qui place le club d’Onana à l’avant-dernière place du classement de Premier League. Ce qui pourrait peut-être pousser le Diable rouge à aller voir ailleurs en cas d’offre intéressante. Reste à voir si Chelsea, avec son noyau qui ne cesse de s’élargir ces dernières semaines, serait l’endroit idéal pour s’épanouir…

Au Standard, les départs de Raskin et de Dussenne ne sont pas encore actés

Au Standard, le dossier relatif au départ de Noë Dussenne au Lokomotiv Moscou n’est toujours pas réglé. La direction du matricule 16 attend toujours le feu vert de l’entourage du joueur pour rompre le contrat de celui-ci, comme cela avait été prévu dès le départ, et lui permettre de rallier la capitale russe. Le transfert de Nicolas Raskin aux Rangers n’est pas encore finalisé non plus. Et pour cause puisque le club écossais n’avait pas encore pris contact, dimanche, avec le Standard pour trouver un accord quant à l’indemnité à verser. Le début de semaine pourrait être animé à Sclessin.

Eupen attire un ancien Brugeois

Eupen a annoncé lundi l’arrivée de Brandon Baiye en provenance de Clermont Foot, club de Ligue 1. Le milieu défensif de 22 ans, s’est lié au club germanophone jusqu’au 30 juin 2025.

Formé au Club de Bruges, Baiye avait débuté en équipe première en juillet 2018. Il avait rejoint Clermont en septembre 2019. Prêté deux ans à Lustenau, en Autriche, où il a inscrit 6 buts en 54 rencontres contribuant à la promotion du club en D1, le milieu de terrain était revenu à Clermont en début de saison. Il a pris part à 7 rencontres de D1, à chaque fois en tant que remplaçant.

Baiye a évolué au sein des équipes nationales belges de jeunes entre les U15 et les U19.

Eupen, dont le match contre Genk a été reporté, occupe la 15e place du championnat avec 20 points, autant que Zulte Waregem, le premier relégable.

Manchester City fait ses emplettes en Argentine

Manchester City a officialisé lundi l’arrivée de l’espoir argentin Maximo Perrone en provenance du Velez Sarsfield en Argentine.

Le milieu de terrain a signé un contrat jusqu’en juin 2028 et rejoindra Manchester City après la Copa America U20 qui se termine le 12 février.

Perrone, 20 ans, a fait ses débuts professionnels avec Velez Sarsfield en mars dernier. Au total, il a joué 33 matches avec le club argentin, compilant trois buts et un assist. La saison dernière, il a également atteint les demi-finales de la Copa Libertadores, le penchant sud-américain de la Ligue des Champions.