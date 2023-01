RTL Info fait peau neuve (vidéos)

Ce lundi à 19h, c’était la dernière fois que la présentatrice Caroline Fontenoy présentait le journal de 19h sur ce plateau. Mardi à 12h45, Olivier Schoonejans inaugurera le nouveau studio de RTL Info. Le journaliste a d’ailleurs fait une petite visite de ce studio, qu’il présente comme « beaucoup plus grand, beaucoup plus lumineux ». Un écran plus grand à l’arrière du présentateur a pour ambition d’immerger davantage les téléspectateurs « au cœur de l’info »

RTL Info change par ailleurs son logo et a travaillé à rendre plus lisible son application et son site web.