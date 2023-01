Guerre en Ukraine: chars Leopard ou pas, «l’Ukraine doit gagner cette guerre»

En filigrane de la discussion sur la livraison des chars lourds allemands, la question (taboue) du dénouement de la guerre. Kiev ne peut pas perdre. Et la Russie ?

La controverse qui entoure les hésitations de Berlin à livrer maintenant les fameux « super-chars » de combat Leopard 2 à l’Ukraine s’est inévitablement invitée à la première réunion de l’année des ministres des Affaires étrangères des 27 pays de l’UE, ce lundi à Bruxelles. Surtout dans les déclarations publiques. L’Allemagne finira par céder aux appels des plus pressés, ont jugé plusieurs d’entre ceux-ci. Dans le huis clos de la réunion, ceux-là ont répété qu’il fallait répondre aux demandes de leur homologue ukrainien Kuleba, joint par vidéoconférence : des chars mais aussi de missiles à longue portée et de la défense anti-aérienne. « Malheureusement, on doit attendre », résume, dans ce camp, le chef de la diplomatie lituanienne Gabrielus Landsbergis.