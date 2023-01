David Goffin fait le point: «En Challenger ou sur le circuit, la pression, je me la mets moi-même»

Sept ans après le dernier Ethias Trophy de Mons, le BW Open a donc repris la tradition d’un tournoi Challenger (le niveau juste en dessous des épreuves du circuit ATP) en Belgique. Une première édition qui a débuté, ce lundi, avec les premiers matches de qualifs, mais qui a connu un premier buzz médiatique, sur le coup de 18h, avec l’arrivée de David Goffin en salle de presse. Une semaine auparavant, le nº1 belge aurait dû lancer son 10e Open d’Australie, un fichu virus en a décidé autrement. D’où sa présence, autant espérée qu’inattendue, cette semaine, à Louvain-La-Neuve. « On dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres », avance en préambule Vincent Stavaux, le co-directeur de l’épreuve. « David avait plusieurs options devant lui (NDLR : il est attendu la semaine prochaine en Coupe Davis, pour un autre long voyage dans l’autre sens, direction Séoul, en Corée du Sud, 4-5 février) et donc, c’est une vraie aubaine de l’avoir ici et c’est évidemment très important pour une première édition.