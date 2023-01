La Nouvelle-Zélande, le quart de finale de tous les dangers pour les Red Lions

Alors que tout le monde attendait l’Inde, c’est la Nouvelle-Zélande qui défiera les Red Lions pour leur premier match à élimination directe du tournoi. Il faudra se montrer sérieux et appliqué pour atteindre le dernier carré.

Alors que toute l’Inde s’est réveillée groggy après l’élimination inattendue de son équipe nationale, le clan belge ne s’est certainement pas réjoui en apprenant le nom de son futur adversaire. En effet, ce quart de finale ne sera pas un cadeau comme l’a confirmé le plus belge des Néo-Zélandais, Shane McLeod. Pour remporter un troisième succès dans cette Coupe du monde, la Belgique devra jouer juste et elle devra surtout respecter le plan à la lettre pour éviter de se mettre en difficulté. Les Kiwis possèdent une meilleure structure défensive que les Indiens mais aussi des individualités qui peuvent faire la différence comme le vétéran Simon Child. Une équipe qui vient de réaliser un exploit, qui ne sera pas frustrée si elle n’a pas la possession de balle et qui pourra frapper à tout moment comme elle l’a fait de manière clinique lors de son huitième de finale face au pays hôte. Les clés de ce match piège par excellence seront multiples mais l’attaquant Cédric Charlier en pointe trois principales au moment de préfacer ce duel.